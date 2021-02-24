«Сколько нежности»: Валерия поделилась трогательным снимком с мужем и внучкой

Фото: instagram.com/valeriya

Певица Валерия опубликовала на своей странице в Instagram очередной трогательный снимок с внучкой Селин.

— Наша лапочка к нам в гости приезжала. Как же вкусно малыши пахнут. Селин у нас не только Селинка-малинка, но и сладкая печенька, — подписала артистка фотографию.

На снимке Валерия нежно гладит малышку, которую бережно держит супруг певицы Иосиф Пригожин.

«Кажется, Иосиф не хочет выпускать эту «печеньку» из рук»; «Младенцы пахнут Богом»; «Вам очень идет новый статус»; «Как трогательно! Сколько нежности»; «Как же повезло малышке с бабушкой и дедушкой», — отметили подписчики в комментариях под постом.

Напомним, Валерия стала бабушкой 1 января. В семье ее 22-летнего сына Арсения и его супруги Лианы родилась девочка, которую назвали Селин.

Ранее пользователи Сети раскритиковали переболевшего коронавирусом Пригожина за «сюсюканье» с внучкой.

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