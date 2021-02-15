«Не подвергайте риску малышку»: Пригожина раскритиковали за «сюсюканье» с внучкой
Перенесшего коронавирусную инфекцию продюсера Иосифа Пригожина раскритиковали подписчики в Instagram, где он недавно опубликовал фото с новорожденной внучкой Валерии.
«Не подвергайте риску малышку»; «Это так рискованно с вашей стороны»; «Вы можете быть переносчиком «короны», — возмутились подписчики.
— Нет, не могу. У меня уже ровно месяц прошел с момента заболевания. А как выписали — неделя, — ответил Иосиф Пригожин под своим постом в Instagram.
Напомним, Иосиф Пригожин перенес коронавирусную инфекцию в тяжелой форме. Он признался, что часто задыхался и не было сил даже подняться. Его супруга, певица Валерия, перенесла COVID-19 в легкой форме.
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