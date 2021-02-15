«Какое счастье»: Пригожин показал, как нянчится с новорожденной внучкой Валерии

Фото: instagram.com/valeriya

Известный продюсер Иосиф Пригожин поделился фотографией с новорожденной внучкой певицы Валерии. Снимок он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

На фото продюсер держит маленькую девочку на руках, с любовью глядя на малышку.

— Солнышко наше. Какое счастье взять ее на руки. Селиночка наша! Такая куколка, — подписал снимок Пригожин.

Поклонникам понравилась эта искренняя семейная фотография. Многие отметили, что молодые бабушка и дедушка замечательно выглядят.

«Приятно смотреть на молодых бабушку и дедушку»; «Семья... Какое же это счастье, такая трогательная фотография»; «Какой Иосиф нежный, вы молодцы! Будьте счастливы!» — написали фолловеры в комментариях.

Напомним, что 1 января певица Валерия впервые стала бабушкой. У ее 22-летнего сына Арсения и его жены Лианы родилась девочка, которую молодые родители назвали Селин. Не всем фанатам знаменитости понравилось выбранное для новорожденной имя, о чем они поспешили сообщить в комментариях.

Читайте также: Эдита Пьеха раскрыла имя своей новорожденной правнучки