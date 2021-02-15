Эдита Пьеха раскрыла имя своей новорожденной правнучки

Фото: youtube / Документальное кино на Первом

В начале февраля в семье знаменитой певицы Эдиты Пьехи произошло пополнение. Внучка артистки Эрика Быстрова родила вторую дочь.

Имя новорожденной долгое время держалось в тайне. Однако 83-летняя Эдита Пьеха лично рассекретила, как именно нарекли ее правнучку. Она опубликовала фотографию с Эрикой в своем Instagram-аккаунте.

— Эрика — мама двух чудесных девочек, — подписала снимок певица.

Затем она добавила поздравительную речь, где и написала имя наследницы. Оказалось, что девочку назвали редким именем Ида.

— Ида, Василиса, Эрика, будьте здоровы и счастливы! — добавила Эдита Пьеха.

Поклонники звезды поздравили ее с рождением правнучки и пожелали крепкого здоровья.

«От всей души поздравляю»; «Мои искренние поздравления! Здоровья и красоты»; «Поздравляю с рождением второго малыша. Пусть растут дети в любви, ласке и будут похожими на Эдиту, воспитанным, благородными, душевными», — написали они в комментариях.

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