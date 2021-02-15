Агния Дитковските впервые разместила фото с новым возлюбленным

Агния Дитковските предпочитает скрывать личную жизнь / Фото: Елена Горбачева, «Вечерняя Москва»

Актриса Агния Дитковските после развода с Алексеем Чадовым хранила тайну своей личной жизни. Пара рассталась в 2015 году, а недавно артистку стали видеть в сопровождении ресторатора Богдана Панченко. Но возлюбленные не появлялись вместе на светских мероприятиях и не выкладывали совместных фото. Только в День всех влюбленных актриса впервые разместила снимок в Instagram со своим избранником.

— С Днем Валентина. Мой, — написала под фото Дитковските.

До этого 4 февраля пара впервые появилась вместе, держась за руки, на премьере фильма «Северный ветер» в Москве.

Поклонники актрисы под снимком отметили, что возлюбленные хорошо смотрятся и пожелали им счастья.

Напомним, что Дитковските воспитывает двоих сыновей: шестилетнего Федора от брака с Алексеем Чадовым и трехлетнего мальчика, его имя актриса скрывает, так как и отца ребенка.

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