«Копия Агнии»: Чадов показал повзрослевшего сына от Дитковските

Фото: Официальная страница Алексея Чадова в Instagram (https://www.instagram.com/alexeychadovofficial/)

Актер Алексей Чадов опубликовал в соцсетях совместный снимок с шестилетним сыном Федором от Агнии Дитковските. Несмотря на то, что брак актеров давно распался, звездный отец с удовольствием проводит время с мальчиком.

— Сын подсел на фильмы! Подскажите хорошее детское кино типа «Бетховена», — подписал снимок Чадов, где обнимает сына сидя на диване.

Подписчики актера не преминули обратить внимание на необыкновенное сходство Федора с его мамой.

«Копия мама и бабушка»; «Копия Агнии!»; «Ох и красавчик же растет. Мамина копия», — написали они в комментариях к публикации в Instagram.

Ранее СМИ сообщили, что Чадов отдыхал на Мальдивах со своей новой возлюбленной, которая якобы очень похожа на бывшую жену артиста Дитковските.

Читайте также: «Никто не будет обижен»: вдова Грачевского высказалась по поводу его наследства