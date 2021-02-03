«Копия Агнии»: Чадов показал повзрослевшего сына от Дитковските
Актер Алексей Чадов опубликовал в соцсетях совместный снимок с шестилетним сыном Федором от Агнии Дитковските. Несмотря на то, что брак актеров давно распался, звездный отец с удовольствием проводит время с мальчиком.
— Сын подсел на фильмы! Подскажите хорошее детское кино типа «Бетховена», — подписал снимок Чадов, где обнимает сына сидя на диване.
Подписчики актера не преминули обратить внимание на необыкновенное сходство Федора с его мамой.
«Копия мама и бабушка»; «Копия Агнии!»; «Ох и красавчик же растет. Мамина копия», — написали они в комментариях к публикации в Instagram.
Ранее СМИ сообщили, что Чадов отдыхал на Мальдивах со своей новой возлюбленной, которая якобы очень похожа на бывшую жену артиста Дитковските.
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