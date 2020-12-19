«Очень похожа на Дитковските»: СМИ раскрыли личность новой возлюбленной Алексея Чадова
Журналисты узнали, что актер Алексей Чадов недавно отдыхал на Мальдивах со своей новой возлюбленной. СМИ отмечают, что девушка очень похожа на бывшую жену артиста Агнию Дитковските.
В соцсетях Чадов опубликовал фото с отпуска, где видно только стройную ногу избранницы. Но корреспонденты выяснили, что новой возлюбленной актера является модель Ляйсан Галимова. Их отношения длятся уже несколько лет, но Чадов не спешит делать предложение руки и сердца девушке.
Актер сказал в передаче «Ты не поверишь!» на НТВ, что если когда-то еще раз и решится стать мужем, то подойдет к этому очень основательно, так как не хочет больше развода.
Напомним, что Алексей Чадов был женат на Агнии Дитковските пять лет. Они развелись в 2017 году, у пары растет шестилетний сын Федор. Супруги смогли сохранить дружеские отношения и вместе воспитывают наследника.
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