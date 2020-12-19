«Очень похожа на Дитковските»: СМИ раскрыли личность новой возлюбленной Алексея Чадова

Фото: instagram.com/alexeychadovofficial

Журналисты узнали, что актер Алексей Чадов недавно отдыхал на Мальдивах со своей новой возлюбленной. СМИ отмечают, что девушка очень похожа на бывшую жену артиста Агнию Дитковските.

В соцсетях Чадов опубликовал фото с отпуска, где видно только стройную ногу избранницы. Но корреспонденты выяснили, что новой возлюбленной актера является модель Ляйсан Галимова. Их отношения длятся уже несколько лет, но Чадов не спешит делать предложение руки и сердца девушке.

Актер сказал в передаче «Ты не поверишь!» на НТВ, что если когда-то еще раз и решится стать мужем, то подойдет к этому очень основательно, так как не хочет больше развода.

Напомним, что Алексей Чадов был женат на Агнии Дитковските пять лет. Они развелись в 2017 году, у пары растет шестилетний сын Федор. Супруги смогли сохранить дружеские отношения и вместе воспитывают наследника.

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