«Никто не будет обижен»: вдова Грачевского высказалась по поводу его наследства

Фото: instagram.com/belotserkovskaia_official

Вдова режиссера Грачевского Екатерина Белоцерковская заявила, что наследники худрука «Ералаша» смогут разделить его имущество без споров и скандалов.

— Поверьте, никто не будет обижен. Каждый получит то, что ему полагается. Остальными вопросами будут заниматься юристы, — заявила Белоцерковская.

На данный момент нет информации о возможном завещании худрука «Ералаша». Однако друзья Грачевского уверены, что сам бы он предпочел, чтобы его имуществом распоряжалась его последняя жена.

Белоцерковская отказывается от высказываний по поводу бывших жен Грачевского и его якобы внебрачного сына, считая разговоры на эту тему неэтичными.

Она подчеркнула, что ее супруг не отличался накопительством и вкладывал все средства в свое детище — «Ералаш». В последнее время проект практически не приносил дохода и режиссер даже думал о продаже бренда.

— Он был готов пойти на эту жертву ради своей команды. Он о себе не думал, больше переживал, как люди будут без работы, — заявила Белоцерковская в эфире программы «Пусть говорят»

Ранее журналисты оценили наследство умершего режиссера Бориса Грачевского в 200 миллионов рублей. У него осталось четверо детей и вдова, между которыми должно делиться имущество, если создатель «Ералаша» не оставил завещания.

Напомним, о смерти создателя детского юмористического журнала «Ералаш» стало известно вечером 14 января. В конце декабря 2020 года Борис Грачевский был госпитализирован с COVID-19. Коронавирусная инфекция стала причиной смерти режиссера.

Соболезнования близким в связи со смертью режиссера выразили мэр Москвы Сергей Собянин и министр культуры РФ Ольга Любимова. Церемония прощания с Грачевским прошла 17 января.

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