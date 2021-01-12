Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«С моей маленькой Селинкой»: невестка Валерии показала фанатам прогулку с дочкой
Фото: instagram.com/lianashulginaa/

«С моей маленькой Селинкой»: невестка Валерии показала фанатам прогулку с дочкой

Анастасия Волоснова

Звезды

В новогоднюю ночь у певицы Валерии родилась внучка, девочку назвали Селин. Сын певицы Арсений Шульгин и его супруга Лиана активно делятся в своих социальных сетях жизнью новорожденной малышки.

В разделе Stories на своей странице в Instagram Лиана Шульгина показала прогулку с маленькой Селин. Молодая мама надела розовый пуховик и повезла дочь на улицу в коляске в тон своей одежде.

— А мы гуляем с моей маленькой Селинкой. На улице шикарная погода! Очень тепло. Вот так вот проходят мои дни, — рассказала девушка на видео.

«С моей маленькой Селинкой»: невестка Валерии показала фанатам прогулку с дочкойФото: instagram.com/lianashulginaa/

Известно, что муж девушки присутствовал во время рождения малышки, после чего он поехал развеяться в Сочи. По словам молодого человека, он очень скучал по жене и новорожденной дочке, поэтому в настоящее время вернулся к семье, встретив Лиану с букетом роз.

Читайте также: «Будни веселого повара»: Асмус показала, как ее семилетняя дочь выпекает булочки

Инстагрампевица Валериядети
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Самый темный час — перед рассветом

Олег Сыров
Олег Сыров

Что осталось от страны, которой больше нет

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Попробуйте Тоскану на вкус

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Когда доброты недостаточно

Владимир Платонов
Владимир Платонов

День возрождения парламента

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Хамы — люди, слабые духом

Виктория Филатова
Виктория Филатова

Скажи спасибо в День «спасибо»

Все мнения
О проекте