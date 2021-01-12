«С моей маленькой Селинкой»: невестка Валерии показала фанатам прогулку с дочкой

Фото: instagram.com/lianashulginaa/

В новогоднюю ночь у певицы Валерии родилась внучка, девочку назвали Селин. Сын певицы Арсений Шульгин и его супруга Лиана активно делятся в своих социальных сетях жизнью новорожденной малышки.

В разделе Stories на своей странице в Instagram Лиана Шульгина показала прогулку с маленькой Селин. Молодая мама надела розовый пуховик и повезла дочь на улицу в коляске в тон своей одежде.

— А мы гуляем с моей маленькой Селинкой. На улице шикарная погода! Очень тепло. Вот так вот проходят мои дни, — рассказала девушка на видео.

Фото: instagram.com/lianashulginaa/

Известно, что муж девушки присутствовал во время рождения малышки, после чего он поехал развеяться в Сочи. По словам молодого человека, он очень скучал по жене и новорожденной дочке, поэтому в настоящее время вернулся к семье, встретив Лиану с букетом роз.

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