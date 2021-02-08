Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Второй день рождения»: Пригожин рассказал, как пережил тяжелую форму коронавируса
Фото: instagram.com/prigozhin_iosif

«Второй день рождения»: Пригожин рассказал, как пережил тяжелую форму коронавируса

Виктория Родимкина

Звезды

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о том, что перенес коронавирус в тяжелой форме. По его словам, несколько дней назад он отметил второй день рождения.

Продюсер пояснил, что с самого начала пандемии он и его жена Валерия относились серьезно ко всем ограничительным мерам и старались делать все, чтобы не заболеть коронавирусом. Позже они уехали в Дубай, где чувствовали себя в большей безопасности.

Однако, уточнил Пригожин, спрятаться от коронавируса не удалось. Валерия перенесла инфекцию в легкой форме. И он сам заболел COVID-19. В первую неделю, по словам продюсера, он чувствовал себя неплохо, но затем появились осложнения.

— В одночасье я стал задыхаться, просто уже не в силах был подняться. Меня срочно забрали в больницу, — уточнил Пригожин.

Он рассказал, что его состояние ухудшалось с каждой минутой, его срочно подключили к кислороду.

— Моя болезнь развивалась по самому плохому сценарию. Восемь дней ада, но благодаря грамотному лечению и поддержке родных и близких и друзей, я выжил, — добавил продюсер в соцсети Instagram.

Ранее певица Валерия рассказала, каким непростым стал 2020 год для артистов.

Читайте также: «Мы пока чистенькие»: Пригожин рассказал об отношении к российской вакцине от COVID-19

болезньИосиф Пригожинкоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Месиво вместо лица: за что психолог заказала хореографа

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Лихие 90-е: почему произошел дефолт

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Некоторым лучше вообще не иметь детей

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Товарищи ученые, бросайте ваши опыты

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Российское кино всегда виновато перед зрителем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

О вкусном пельмене замолвите слово

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Вера твоя спасла тебя

Все мнения
О проекте