«Мы пока чистенькие»: Пригожин рассказал об отношении к российской вакцине от COVID-19

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Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал «Вечерней Москве», что думает о российской вакцине от коронавируса и масштабной вакцинации.

— Я к вакцинации отношусь хорошо. Коронавирус — серьезная вещь. Вакцина должна дать защиту людям и остановить инфекцию. Мы, наша семья, пока чистенькие, от вируса бережемся. По приезде в Москву обязательно все привьемся! — заявил музыкальный деятель.

Пригожин признался, что сам пока не успел сделать прививку. По его словам, последние месяцы он много времени провел в поездках. Продюсер также отметил, что доверяет только нашим врачам, поэтому его выбор — российская вакцина.

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