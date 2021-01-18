Елена Малышева обратилась к россиянам после смерти Бориса Грачевского

Фото: youtube.com / А поговорить?

Врач и телеведущая Елена Малышева после смерти худруководителя «Ералаша» Бориса Грачевского призвала россиян подумать о будущем своих пожилых родителей.

Она отметила, что у режиссера был самый злокачественный рак в мире — меланома, а также ряд других серьезных болезней.

— Когда такие люди уходят, то думаешь что они еще могли бы жить… Но, это еще и повод для нас подумать о своем будущем. Подумать о будущем наших пожилых родителей, — написала Елена Малышева на своей странице в соцсети Instagram.

Телеведущая посоветовала всем, кто находится в высокой группе риска, пройти вакцинацию от коронавируса. К такой категории относятся граждане старше 65 лет, которые страдают ожирением, сахарным диабетом, болезнью почек, сердца.

— Прививка — это ваш выбор. Сделайте правильный выбор, — добавила врач.

О смерти создателя детского юмористического журнала «Ералаш» стало известно вечером 14 января. В конце декабря 2020 года Борис Грачевский был госпитализирован с COVID-19.

Церемония прощания с режиссером прошла в Доме кино. Бориса Грачевского похоронили на Троекуровском кладбище.

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