Спасительная вакцина: в Москве открывается все больше медицинских мест, где можно привиться от коронавируса

Супруги Вячеслав и Надежда Валетовы во втором филиале городской поликлиники № 2 сразу после вакцинации от коронавируса. Всем, кто сделал прививку, выдается специальный сертификат. В первую очередь эксперты советуют прививаться пожилым людям, которые переносят коронавирус наиболее тяжело / Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

В понедельник, 18 января, по поручению президента РФ в стране начинается общая вакцинация от COVID-19. А в Москве отдельные категории граждан уже получили свои прививочные сертификаты.

Масштабная вакцинация от коронавируса началась в Москве в начале декабря. Список категорий граждан, которые могут вакцинироваться, расширяется каждую неделю. Соответственно, увеличивается количество людей, которые хотят уберечься от этой опасной болезни.

В первом филиале городской поликлиники № 2 желающих сделать прививку не много и не мало — ровно столько, сколько заранее записалось на эту процедуру. Сделано это чтобы не создавать скопления людей. Но и передохнуть медперсоналу некогда — все расписано поминутно.

— Это очень хорошо, — уверенно заявляет главврач медучреждения Наталья Шиндряева. — Благодаря вакцинации у населения формируется коллективный иммунитет, за счет чего эпидемситуация в городе улучшается.

По словам главврача, после новогодних праздников москвичи очень активно записываются на новую прививку.

— Мы сделали отдельные кабинеты для проведения врачебного осмотра и вакцинации, — рассказала она. — Также предусмотрели отдельную комнату для ожидания, где пациенты, которым уже сделали прививку, должны находиться не менее 30 минут — за их состоянием наблюдают медики. Специальная подготовка к вакцинации не требуется. После прививки можно вести привычный образ жизни, но все же стоит последить за своим самочувствием.

— Есть некоторые противопоказания. Например, если при осмотре врач обнаруживает у пациента признаки ОРВИ или если человек сделал недавно какую-то другую прививку, то ему необходимо повременить с вакцинацией, — уточнила Шиндряева. — Также нельзя вакцинироваться людям, у которых есть определенные острые хронические заболевания, и беременным.

Доступность пунктов вакцинации и простоту самой процедуры уже успели оценить тысячи москвичей. Супруги Валетовы пришли в поликлинику делать прививку вместе.

— Первым в нашей семье вакцинировался сын, а мы с мужем решили последовать его примеру, — поделилась 69-летняя Надежда Валетова.

Москвичка отметила, что переживает за свое здоровье и не хочет заболеть. Такого же мнения придерживается и ее муж — 75-летний Вячеслав.

Прививку решила сделать и 86-летняя Зоя Григорьева — тоже по совету родных.

— Считаю для себя это важным. Я нужна своим детям и внукам, — рассказала она. А 28-летний сотрудник IТ-компании Платон Пронько записался на прививку сразу, как только представителей его сферы деятельности внесли в список для вакцинации.

— Решил защититься от вируса, чтобы уберечь себя и близких, — говорит Пронько.

В столице только на базе городских поликлиник сейчас 100 пунктов вакцинации, и каждый день открываются новые.

ВАЖНО

В Москве в очередной раз расширен список тех, кто может пройти бесплатную вакцинацию от COVID-19. С 19 января прививку смогут сделать индивидуальные предприниматели, их работники, а также самозанятые горожане. Ранее такая возможность появилась у сотрудников ИТ-компаний, ученых, работников сферы туризма и других. Запись на прививку доступна на портале mos.ru, через приложения «Моя Москва», «Госуслуги Москвы» или по телефону пункта вакцинации.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития:

— Сейчас крайне важно, чтобы пройти вакцинацию против коронавируса могло как можно большее число людей. Чтобы сделать этот процесс удобнее, мы решили организовать выездные пункты вакцинации в популярных общественных местах. Первые 6 откроются уже на этой неделе, 20 января.

Они будут работать во флагманском офисе «Мои документы» ЦАО, в ГУМе, «Геликонопе ре», фудмолле «ДЕПО» и нескольких торговых центрах. Горожане, проживающие рядом с этими точками, получат СМС-сообщения с информацией о новых пунктах и времени их работы.

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