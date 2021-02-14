«Подарила себе валентинку»: Анфиса Чехова показала поклонникам свое новое тату

Фото: Youtube.com / Ходят Слухи

Анфиса Чехова сделала тату на спине ко Дню всех влюбленных. Об этом телеведущая рассказала подписчикам в своем Instagram-аккаунте.

Звезда выложила снимок, на котором показала новую татуировку на своей спине. Теперь под правым плечом певицы находится тату в виде цветка лилии, окруженного различными линиями и фигурами. По словам Чеховой, таким образом она решила обновить свое старое тату.

— «Подарила себе валентинку». Пожизненную. А если быть точнее, то мы переделали мою старую полустертую лилию на лопатке в нечто очень мне симпатичное, — написала ведущая под постом.

Подписчики оценили креативный подход Чеховой к своим татуировкам.

«Завораживает! Что означают ваши татуировки? Они все у вас необычные»; «Ну эта лилия самая красивая»; «Очень круто и женственно»; «Супер! Лично мне очень нравится обновка», — написали фанаты в комментариях.

Читайте также: «Проснуться с любимым»: Рената Литвинова написала поздравление ко Дню всех влюбленных