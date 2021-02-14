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«Проснуться с любимым»: Рената Литвинова написала поздравление ко Дню всех влюбленных
Фото: @renatalitvinovaofficiall / Официальный аккаунт Ренаты Литвиновой в Instagram

«Проснуться с любимым»: Рената Литвинова написала поздравление ко Дню всех влюбленных

Анастасия Волоснова

Звезды

Российская актриса Рената Литвинова оставила трогательное пожелание под своим постом в Instagram-аккаунте ко Дню всех влюбленных.

Актриса опубликовала черно-белую фотографию, на которой она сидит перед выступлением и серьезно смотрит в камеру. Вокруг Литвиновой суетятся гримеры, делающие женщине макияж.

Под атмосферным снимком актриса оставила поклонникам пожелание ко Дню всех влюбленных.

— Желаю всем проснуться с любимым человеком, — сказала артистка.

Подписчиков восхитил пристальный взгляд Литвиновой, они написали актрисе ответные пожелания и признались в любви.

«Вы всегда супер! Молодец! Люблю!»; «Хорошие слова»; «С Днем святого Валентина вас, любви!»; «Фотография потрясающая и вы потрясающая», — написали фанаты в комментариях.

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