«Настя была в крови»: режиссер Мусаев раскрыл подробности драки с Епифанцевым

Владимир Епифанцев больше года скрывал роман от жены / Фото: instagram.com/vladimirepifantsev69

Режиссер Ростислав Мусаев, пострадавший после драки с актером Владимиром Епифанцевым, сообщил, что его положили в больницу для дальнейшего обследования.

— Я с ним лично не знаком. А он такой заряженный на драку. Понятно, ему наговорили всего. Тем более Настя была в крови. Владимир подошел к Вике, взял ее за шею и стал таскать. Я понял, что сейчас случится страшное и что я должен переключить его внимание на себя. В итоге Епифанцев нанес мне несколько ударов, разбил нос. Правда, крови было немного, у меня, похоже, сосуды крепкие. Утром я вернулся в Москву и чувствовал себя плохо, голова кружилась. Обратился за экстренной помощью в травматологический пункт, откуда был госпитализирован в стационарное отделение для дальнейшего лечения. Надо проверить голову, ребра, почки, селезенку — живые они или нет, — рассказал режиссер в интервью изданию «СтарХит».

Мусаев также добавил, что намерен обратиться в полицию.

Напомним, в ночь на 11 февраля в одном из питерских баров после премьеры фильма «Дочь тьмы» собралась компания, в которой были актриса Анастасия Веденская и режиссер Ростислав Мусаев. В какой-то момент между сидящей за столиком женщиной и Веденской произошла перепалка, в результате которой актриса получила травму лица. Позже в заведение зашел бывший супруг Анастасии Владимир Епифанцев и набросился на режиссера с кулаками.

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