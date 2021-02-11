СМИ: Владимир Епифанцев стал участником драки в центре Петербурга

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Актер Владимир Епифанцев и его бывшая супруга Анастасия Веденская стали участниками драки, которая произошла в баре в центре Санкт-Петербурга. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщает Пятый канал.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Марата. Группа актеров, среди которых были Веденская и Епифанцев, решили сходить в бар и отметить премьеру фильма «Дочь тьмы». В заведении у Веденской внезапно возник конфликт со знакомой режиссера фильма. По ее словам, сначала режиссер начал проявлять агрессию.

— Мы коснулись темы о домашнем насилии. Я говорила, что муж не имеет права рвать на своей жене одежду, а режиссер сказал: «Конечно, имею». Потом девушка неожиданно проявила агрессию, кинула в меня бокал, — заявила исполнительница главной роли в фильме.

В какой-то момент в драку вмешался Владимир Епифанцев. Он отшвырнул девушку, сидевшую за столиком, которая набросилась со стаканом на бывшую супругу актера. Веденская рассказала, что удар был таким сильным, что осколки стекла впились ей в лоб. На место инцидента прибыли медики. Они оказали актрисе необходимую помощь. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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