«Дрались кружками»: режиссер Сигарев рассказал, как с Трояновой отбивался от бандитов
Российский режиссер Василий Сигарев и его экс-возлюбленная актриса Яна Троянова однажды стали участниками драки возле кафе. Об этом кинематографист рассказал в интервью журналисту Юрию Дудю.
Потасовка произошла возле кафе, где пара отдыхала. Режиссер уточнил, что в заведении они громко разговаривали, что не понравилось сидящей рядом компании.
— Вышли, Троянову ударили, я — в ответ. Подрались-подрались, потом пошли, а у меня что-то на спине мокрое. Там оказалась дырочка, — рассказал Сигарев.
Режиссер получил ножевое ранение, Троянова не пострадала, передает Пятый канал.
— У нас были две кружки с собой, мы кружками дрались, — поделился он.
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