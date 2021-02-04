«Разлюбила меня»: режиссер Сигарев раскрыл подробности расставания с Трояновой

Фото: youtube.com/ВДудь

Режиссер Василий Сигарев рассказал о расставании с актрисой Яной Трояновой. Они 11 лет жили без штампа в паспорте и расстались в сентябре прошлого года.

— Она друг и кореш. Мы много чего повидали. Живем по отдельности с 1 сентября 2020 года. До этого еще полтора года жили вместе, но на одной территории. Насколько я понял, Троянова разлюбила меня как мужчину. Она мне сказала. Я даже ходил к психиатру. Не мог отпустить ситуацию, не мог понять, как начать новую жизнь, но время лечит, — пояснил режиссер.

Он пытался поговорить с ней, узнать о том, что ее не устраивает. По его словам, человека нельзя поменять — это насилие над ближним.

Сигарев уточнил, что они познакомились в 2009 году, Троянова до сих пор остается его музой.

Интервью опубликовано на YouTube-канале «вДудь».

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