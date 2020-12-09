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Актриса Яна Троянова показала эффект после омолаживающих процедур
Фото: instagram.com/troyanovayana

Актриса Яна Троянова показала эффект после омолаживающих процедур

Ксения Монахова

Звезды

Российская актриса Яна Троянова опубликовала фото после омолаживающих процедур. Снимок артистка разместила в своем Instagram-аккаунте в формате Stories.

В силу профессии Трояновой необходимо выглядеть сногсшибательно каждый день. Поэтому бороться с последствиями ночных съемок она решила с помощью косметологов.

Актриса отметила, что прошла процедуры без сильных изменений.

— Без радикального вмешательства и изменения внешности, — прокомментировала Яна Троянова.

Актриса Яна Троянова показала эффект после омолаживающих процедурАктриса Яна Троянова после омолаживающих процедур / Фото: instagram.com/troyanovayana

Ранее телеведущая и актриса Ксения Бородина резко ответила на слова о хирургических вмешательствах в ее внешность. История началась с момента, когда один из пластических хирургов Санкт-Петербурга рассказала в своем блоге, к каким процедурам могла прибегнуть звезда.

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