«А челюсть я не вставила?»: Бородина ответила на обвинения в пластике лица
Телеведущая и актриса Ксения Бородина резко ответила на слова о хирургических вмешательствах в ее внешность. История началась с момента, когда один из блогеров предположил, какими процедурами воспользовалась звезда для омоложения себя.
Один из пластических хирургов Санкт-Петербурга рассказала в своем блоге, к каким процедурам могла прибегнуть Ксения Бородина. Девушка составила целый список: ринопластика, блефаропластика, удаление комков биша, брекеты и виниры, липосакция нижней трети лица или косметология, а также омоложение висков.
Бородина резко отреагировала на эти высказывания.
— Что ты несешь? А челюсть я не вставила? — написала Бородина в Instagram-сториз.
Телеведущая предостерегла своих подписчиков от подобных специалистов и заявила, что «в жизни бы не пошла к такому врачу».
Читайте также: «Одни убытки»: Бородина пожаловалась на изодравшего шторы кота