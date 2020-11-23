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«А челюсть я не вставила?»: Бородина ответила на обвинения в пластике лица 
Фото: instagram.com/borodylia

«А челюсть я не вставила?»: Бородина ответила на обвинения в пластике лица 

Вероника Кузьминова

Звезды

Телеведущая и актриса Ксения Бородина резко ответила на слова о хирургических вмешательствах в ее внешность. История началась с момента, когда один из блогеров предположил, какими процедурами воспользовалась звезда для омоложения себя.

Один из пластических хирургов Санкт-Петербурга рассказала в своем блоге, к каким процедурам могла прибегнуть Ксения Бородина. Девушка составила целый список: ринопластика, блефаропластика, удаление комков биша, брекеты и виниры, липосакция нижней трети лица или косметология, а также омоложение висков.

«А челюсть я не вставила?»: Бородина ответила на обвинения в пластике лица Фото: instagram.com/borodylia

Бородина резко отреагировала на эти высказывания.

— Что ты несешь? А челюсть я не вставила? — написала Бородина в Instagram-сториз.

Телеведущая предостерегла своих подписчиков от подобных специалистов и заявила, что «в жизни бы не пошла к такому врачу».

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