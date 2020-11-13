«Одни убытки»: Бородина пожаловалась на изодравшего шторы кота 

Фото: instagram.com/borodylia

Телеведущая Ксения Бородина пожаловалась на своего домашнего питомца — пятимесячного мейн-куна. По словам звезды, он изодрал в доме дорогой тюль.

В Instagram-сториз звезда показала белые занавески с зацепками. В некоторых местах видны огромные дыры, которые, по ее словам, сделал кот. Теперь тюль пойдет в мусорную корзину. Вместо них Бородина заказала новую ткань, посетовав при этом на большие траты из-за питомца.

— Я последний человек, которого можно назвать, который не любит животных. Я их обожаю, очень люблю. И каждый раз надежда у меня не умирает на то, что повезет с котом. И воспитываю, и ругаю, и люблю, и хвалю, — рассказала Бородина.

Подписчики, по словам телеведущей, советовали ей удалить когти у котенка. Но она не готова на такие процедуры. При этом Бородина уточнила, что семья регулярно стрижет питомцу когти — раз в две-три недели.

Бородина завела домашнее животное после уговоров дочерей. Ранее у семьи уже был кот, который потерялся год назад.

Ранее Ксения Бородина призналась, что ее приглашали принять участие в проекте «Ледниковый период».

Читайте также: «Только за большие деньги»: Бородина рассказала, в каких проектах она работает