«Только за большие деньги»: Бородина рассказала, в каких проектах она работает

Фото: instagram.com/borodylia

Телеведущая Ксения Бородина призналась, что не собирается разменивать себя на мелкие проекты и готова работать ради больших денег, пишет «СтарХит».

Звезда заявила, что хорошо знакома с ситуацией, когда отсутствуют денежные средства, и о жизни в страхе о завтрашнем дне. После расставания с первым мужем, бизнесменом Юрием Будаговым, она усердно работала и рассчитывала только на себя.

— После развода я снимала квартиру за 120 тысяч рублей, платила няне 60, покупала продукты, вещи нам с Мару (Маруся — старшая дочь звезды — прим. «ВМ»). Вся зарплата уходила. Потом я поняла, что мне этого не хватает и начала гастролировать. В выходные облетала по 2–3 города как диджей, — рассказала Бородина.

Теперь же, отмечает телеведущая, она может забыть о недостатке денежных средств.

— Ребят, мне этих гастролей хватило! Это был приятный опыт, и тогда это помогло мне заработать, но нет. Сейчас меня из дома можно вытащить только за очень большие деньги. Лучше эти выходные с семьей дома проведу или с друзьями, — призналась ведущая «Дома-2».

Ранее Ксения Бородина призналась, что ее приглашали принять участие в проекте «Ледниковый период».

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