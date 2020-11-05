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Ксения Бородина опровергла слухи об уходе из «Дома-2»
Фото: instagram.com/borodylia

Ксения Бородина опровергла слухи об уходе из «Дома-2»

Кирилл Николаев

Звезды

Телеведущая Ксения Бородина опровергла слухи об уходе из телепроекта «Дом-2». Об этом сообщает «ФАН».

— С чего вы взяли? Это очередная порция необоснованных слухов, — заявила она.

Бородина добавила, что если куда-то уйдет, то обязательно расскажет об этом на своей странице в Instagram.

Ранее СМИ сообщили, что организаторы телепроекта «Дом-2» собираются убрать Бородину с бессменного поста ведущей. В пресс-службе канала ТНТ эту информацию не подтвердили.

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