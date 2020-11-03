Экстрасенс предсказала пополнение в семье Ксении Бородиной

Фото: instagram.com/borodylia

Экстрасенс Саона предсказала Ксении Бородиной рождение третьего ребенка. По словам таролога, ее желание вновь стать мамой также разделяет муж Курбан Омаров.

Саона уверена в том, что вокруг Бородиной сложились удачные обстоятельства для пополнения в семье. Однако дать вразумительный ответ о том, беременна телеведущая или нет, ясновидящая не смогла.

Кроме того, таролог подчеркнула, что для Ксении Бородиной семья находится в приоритете, в то время как работу она отодвинула на второй план, передает портал Kadara.ru.

Напомним, что ранее в интернете появились слухи о третьей беременности ведущей проекта «Дом-2». У Ксении уже есть двое дочерей. Младшей Теоне в декабре исполнится пять лет, а старшей Марии — уже 11.

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