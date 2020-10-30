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«Ребятеночек на подходе»: Бородина вновь высмеяла слухи о своей беременности
Фото: instagram.com/borodylia

«Ребятеночек на подходе»: Бородина вновь высмеяла слухи о своей беременности

Евгения Звощик

Звезды

Российская телеведущая Ксения Бородина вновь отреагировала на слухи о своей беременности. Об этом звезда с иронией написала на своей официальной странице в соцсети Instagram.

Бородина опубликовала снимок, на котором она предстала в образе беременной.

— Журналисты и «правдаПаблики» бегом к роддому, РЕБЯТЕНОЧЕК на подходе, — подписала снимок ведущая.

Поклонники оценили чувство юмора Бородиной: «Да там тройня точно»; «Молодец! Вот прикол. Всех умыла»; «Там и не один! Многоплодная»; «Там точно двойня, за один день! Вот муж у вас старательный))))»; «Ксения, ну всегда как ответите всем, хоть стой, хоть падай, когда успели-то??».

Ранее сообщалось, что Бородину заподозрили в беременности из-за фотографий, на которых якобы заметен округлившийся живот звезды. В частности, внимание поклонников привлек кадр, на котором девушка позирует в коротком черном платье свободного кроя. Многие предположили, что ведущая стала выбирать такие наряды, так как стремится скрыть интересное положение. Бородина реагировала на такие сообщения неоднозначно, а на какие-то отвечала с иронией, что «скрывать (свое положение) дальше не видит смысла».

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