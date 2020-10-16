Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Хирург заметил следы пластики на лице Ксении Бородиной
Фото: instagram.com/borodylia

Хирург заметил следы пластики на лице Ксении Бородиной

Юлия Ямпольская

Звезды

Ксения Бородина делала «уколы красоты» на лице. Об этом Пятому каналу рассказал челюстно-лицевой пластический хирург Амжад Аль-Юсеф после того, как телеведущая выставила свои старые снимки в Instagram-аккаунт.

Он отметил, что губы стали более оформленными.

— Смело можно предположить о том, что была проведена коррекция гиалуроновой кислотой на верхнюю, нижнюю и уголки губ, — уточнил специалист.

Также эксперт заметил изменение формы и длины носа Бородиной.

— Коррекция аккуратная и очень эстетичная была проведена. Это сыграло для Ксении только в плюс, дало ей шарм и новый стимул для творчества, — заключил хирург.

Хирург заметил следы пластики на лице Ксении БородинойФото:instagram.com/borodylia

Сама телеведущая отрицает, что делала на лице пластику и пытается отстоять свою правоту.

Ранее, увидев шокирующую анкету мужчины в приложении для знакомств, телеведущая Ксения Бородина написала в своем Instagram-аккаунте гневный пост по поводу современных отношений между полами.

Также Бородина добавила, что «это уже не прикол, а реалии жизни». После телеведущая отметила, что девушки избаловали мужчин, поэтому они и стали чересчур наглыми.

Читайте также: «Накупить чего-нибудь вкусненького»: Бородина показала свою продуктовую корзину

ведущаяпластика лицаКсения Бородина
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Как России наказать Реджепа Эрдогана

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Таинственные следы на крымских камнях

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Наследство: хлам или исторические ценности

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Дайте роботу порулить!

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Евгеника и разговор с енотом: чем отличились нобелевские лауреаты

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Не наденешь маску — заберет ОМОН

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Программист блаженный: кому молятся миллениалы

Все мнения
О проекте