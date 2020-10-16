Хирург заметил следы пластики на лице Ксении Бородиной

Фото: instagram.com/borodylia

Ксения Бородина делала «уколы красоты» на лице. Об этом Пятому каналу рассказал челюстно-лицевой пластический хирург Амжад Аль-Юсеф после того, как телеведущая выставила свои старые снимки в Instagram-аккаунт.

Он отметил, что губы стали более оформленными.

— Смело можно предположить о том, что была проведена коррекция гиалуроновой кислотой на верхнюю, нижнюю и уголки губ, — уточнил специалист.

Также эксперт заметил изменение формы и длины носа Бородиной.

— Коррекция аккуратная и очень эстетичная была проведена. Это сыграло для Ксении только в плюс, дало ей шарм и новый стимул для творчества, — заключил хирург.

Фото:instagram.com/borodylia

Сама телеведущая отрицает, что делала на лице пластику и пытается отстоять свою правоту.

Ранее, увидев шокирующую анкету мужчины в приложении для знакомств, телеведущая Ксения Бородина написала в своем Instagram-аккаунте гневный пост по поводу современных отношений между полами.

Также Бородина добавила, что «это уже не прикол, а реалии жизни». После телеведущая отметила, что девушки избаловали мужчин, поэтому они и стали чересчур наглыми.

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