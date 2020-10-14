Ксения Бородина возмутилась современными мужчинами

Фото: instagram.com/borodylia

Увидев шокирующую анкету мужчины в приложении для знакомств, телеведущая Ксения Бородина написала в своем Instagram-аккаунте гневный пост по поводу современных отношений между полами.

В опубликованном посте Бородина показала скриншот анкеты из приложения Tinder, в которой 25-летний мужчина называет требования к своей будущей возлюбленной. Итак, в оскорбительной анкете молодой человек заявляет, что ему не нужны отношения, он живет со своими родителями, в связи с этим ему нужна девушка с собственным жильем, при этом на подарки женщина может не рассчитывать. Ответ Ксении не заставил себя ждать:

— Если девушка порядочная сейчас одинока, то ей совсем стало сложно найти себе вторую половину. У многих мужиков отбит инстинкт охотника, потому что им достаточно присесть за стол в ресторане, и уже девчонки сами начинают липнуть и проситься за их стол… Все хотят поскорее в постель, без обязательств, а потом еще и не напрягай в выходные, — написала Ксения Бородина.

Также Бородина добавила, что «это уже не прикол, а реалии жизни». После телеведущая отметила, что девушки избаловали мужчин, поэтому они и стали чересчур наглыми.

Поклонники Ксении Бородиной поддержали телеведущую сочувственными комментариями: «Я абсолютно согласна с Вами Ксения,что в наше время, все вверх дном, и действительно, достойные, порядочные частенько остаются в стороне»; «Я вообще сама с мужиками знакомилась, не медлила, если кто-то нравится»; «Все люди разные, и мужчин хороших тоже достаточно».

Читайте также: Актеры Ольга Сутулова и Евгений Стычкин стали родителями