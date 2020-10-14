Ксения Бородина возмутилась современными мужчинами
Увидев шокирующую анкету мужчины в приложении для знакомств, телеведущая Ксения Бородина написала в своем Instagram-аккаунте гневный пост по поводу современных отношений между полами.
В опубликованном посте Бородина показала скриншот анкеты из приложения Tinder, в которой 25-летний мужчина называет требования к своей будущей возлюбленной. Итак, в оскорбительной анкете молодой человек заявляет, что ему не нужны отношения, он живет со своими родителями, в связи с этим ему нужна девушка с собственным жильем, при этом на подарки женщина может не рассчитывать. Ответ Ксении не заставил себя ждать:
— Если девушка порядочная сейчас одинока, то ей совсем стало сложно найти себе вторую половину. У многих мужиков отбит инстинкт охотника, потому что им достаточно присесть за стол в ресторане, и уже девчонки сами начинают липнуть и проситься за их стол… Все хотят поскорее в постель, без обязательств, а потом еще и не напрягай в выходные, — написала Ксения Бородина.
Также Бородина добавила, что «это уже не прикол, а реалии жизни». После телеведущая отметила, что девушки избаловали мужчин, поэтому они и стали чересчур наглыми.
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Вот такой прикол скинули в группу, а мне это совсем не кажется смешным. Потому что это уже не прикол, это реалии жизни. Если девушка порядочная сейчас одинока, то ей совсем стало сложно найти себе вторую половину. У многих мужиков напрочь отбит инстинкт охотника, потому что им достаточно присесть за стол в ресторане и уже девчонки сами начинают липнуть и просится за их стол. И не надо называть меня ханжой, да это предрассудки И так далее это самая настоящая правда. Просто сейчас мы живём в таком мире, когда мужчине не требуется постоянно обороняться от врагов и догонять свою еду. Немало мужчин работает "в кресле за столом". Но ведь энергия, которая раньше предназначалась для защиты и охоты никуда не девается! И именно она заставляет мужчину проявлять активность. Я не знаю как в регионах, может там все проще, но Москва избалована этим женским вниманием и эти сопливые песенки , остаются песнями, как всем нравится страдать, на деле, все как этот парень написал. Все хотят поскорее в постель, без обязательств , а потом ещё и не напрягай в выходные. Мне просто очень жаль девушек, которые не в отношениях, сейчас действительно сложно встретить мужчину мечты. И порой женщины в этом сами виноваты, не будьте слишком доступными, тогда и мужики не будут такими наглыми. Неужели вам самим не приятно, чтобы за вами красиво ухаживали?! Зачем так быстро сдаваться!) Согласны? Расскажите как у вас со свиданиями, кто не в браке? Как с вами мужчины знакомятся? И остались ли рыцари в наше время 🤟
Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)
Поклонники Ксении Бородиной поддержали телеведущую сочувственными комментариями: «Я абсолютно согласна с Вами Ксения,что в наше время, все вверх дном, и действительно, достойные, порядочные частенько остаются в стороне»; «Я вообще сама с мужиками знакомилась, не медлила, если кто-то нравится»; «Все люди разные, и мужчин хороших тоже достаточно».
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