Актеры Ольга Сутулова и Евгений Стычкин стали родителями

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Российский актер Евгений Стычкин намекнул поклонникам на то, что у него в браке с Ольгой Сутуловой родился ребенок. На своей странице в Instagram артист не сказал об этом напрямую, а решил оставить под своим видеообращением, снятом в больничной палате, несколько хештегов: #лелямойгерой, #авраамродилисаака, #сынзаотцаответчик.

— 13.10.20, — лаконично подписал Стычкин видео.

Поклонники поздравили пару с радостным событием.

«Уррррааааааа! Счастье! Здоровья крепкого маме, папе и малышу», — поздравила пару актриса Равшана Куркова.

«О! И вы! Какие молодцы! Поздравляй Олю, поздравляй себя», — написал участник «Квартета И» Алексей Барац.

«Ура, ура, ура», — оставила комментарий актриса Ингеборга Дапкунайте.

Сутулова и Стычкин до последнего пытались скрывать пополнение в семье. Журналистам удалось рассекретить беременность Сутуловой лишь на последних неделях срока, когда актриса была на фотовыставке своей подруги.

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