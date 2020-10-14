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Звезда сериала «Чики» рассказала о комплексах и непринятии себя
Фото: youtube.com / Надежда Стрелец

Звезда сериала «Чики» рассказала о комплексах и непринятии себя

Виктория Федотова

Звезды

Актриса Алена Михайлова, снявшаяся в сериале «Чики», рассказала о своих комплексах. По ее словам, самым страшным для нее было раздеваться в кадре.

— Тогда у меня было намного больше комплексов и неуверенности в себе. Комплекс непринятия себя, своего тела, характера, себя. Это не связано с тем, как тебя оценят, это именно твое непринятие себя, — заявила актриса.

Она вспомнила, что в школе была некрасивой девушкой, более полной, чем сейчас.

— Я была некрасивая, прыщавая, я себя не любила. У меня были дни, когда я не выходила из дома. Я запиралась, мама снимала зеркала, у меня были истерики, я не могла на себя смотреть. Сейчас все намного лучше, — отметила Михайлова.

Актриса сейчас начала себя больше любить и принимать.

Чтобы поддерживать форму, актриса не ест фастфуд, не пьет сладкие газированные напитки. Она ест фрукты и овощи, редко употребляет мясо. Михайлова отметила, что вынуждена вести здоровый образ жизни, чтобы хорошо выглядеть на экране.

Интервью опубликовано на YouTube.

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