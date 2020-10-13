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«Пчелы укусили»: фанаты ужаснулись новым снимком Успенской 
Фото: youtube.com/Super

«Пчелы укусили»: фанаты ужаснулись новым снимком Успенской 

Вероника Кузьминова

Звезды

Певица Любовь Успенская опубликовала общий снимок с актрисой Марией Федункив. Instagram-подписчики артистки неоднозначно оценили фотографию из-за внешнего вида Успенской.

На снимке певица в облегающем ярком костюме обнимает Федункив. Из-за неоднозначной позы Успенской на фото среди подписчиков разыгралось бурное обсуждение внешности артистки. Некоторые фанаты заметили, что перед публикацией снимок тщательно отредактировали.

— Мне одной кажется, что голова по размеру не подходит к данному телу? Она больше, чем тело, — написала в комментариях одна из поклонниц Успенской.

Кто-то сравнил певицу с «восковой мумией» и пошутил, что ее «укусили пчелы». Другие обвинили фотографа в «криворукости». А преданная часть поклонников Успенской не оставила ее без комплиментов.

Это не первый случай, когда Успенскую критикуют за увлечение фотошопом. Последний раз нелестные высказывания в отношении певицы посыпались после появления в Сети снимка с Иосифом Пригожиным.

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певицасоцсетиЛюбовь Успенская
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