Подписчики вновь раскритиковали Успенскую за увлечение ретушью своих фото

Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Российская исполнительница Любовь Успенская опубликовала в своем Instagram новую фотографию, которая вызвала большое количество комментариев у подписчиков, пишет ФАН. Пользователи считают, что певица излишне обрабатывает свои снимки и явно перебирает с косметикой и омолаживающими процедурами, что не всегда выглядит естественно — напомним, женщине уже 66 лет.

— Лето уже позади, а осень набирает обороты. Сегодня на Первом канале новый выпуск программы «Три Аккорда». Снова в этом сезоне я стала членом жюри этого интереснейшего музыкального соревнования, — подписала новую фотографию Успенская.

В комментариях поклонники разделились на тех, кто считает, что у певицы явный перебор с макияжем и обработкой фото, и тех, кто утверждает, что женщина просто хочет хорошо выглядеть в любом возрасте, а в этом деле все средства хороши.

Пользователи все чаще адресуют Успенской обвинения в создании «восковой» внешности — последний раз это произошло несколько дней назад, когда Иосиф Пригожин показал на своей странице в Instagram снимок с певицей, — в комментариях женщине указали на то, что из-за увлечения пластической хирургией она уже перестала быть похожа на саму себя, пишут «Невские новости».

Новости вокруг Успенской не затихают — у женщины сложные отношения с дочерью Татьяной Плаксиной — как писал портал «360», в феврале мать и дочь приняли участие в телевизионной программе, в ходе которой выяснились подробности о детстве Татьяны — девушка рассказала, что мать оскорбляла ее и душила. Некоторые коллеги по цеху Успенской говорили о том, что у Татьяны просто проблемы с психикой — как бы то ни было, после скандального эфира дочь Успенской уехала в США.

История сложных отношений Успенской с дочерью до сих пор будоражит общественность. В сентябре стало известно, что официальный представитель МИД России Мария Захарова написала текст для новой песни Любови Успенской «Я слишком тебя любила», пишет rns.

— Утром вышла новая песня. Это песня-исповедь Любови Успенской, посвященная ее дочери. Слова мои. А боль ее, — написала Захарова в социальной сети.

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