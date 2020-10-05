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«Накупить чего-нибудь вкусненького»: Бородина показала свою продуктовую корзину
Фото: instagram.com/borodylia

«Накупить чего-нибудь вкусненького»: Бородина показала свою продуктовую корзину

Кирилл Николаев

Звезды

Телеведущая Ксения Бородина показала пользователем Сети, какие продукты купила в магазине. Видео опубликовано в ee Instagram-stories.

Бородина пошла в магазин вместе со своей дочкой. Среди купленных продуктов оказались макароны, питьевой йогурт, печенье, селедка, шоколадные батончики, чипсы и поп-корн.

— Мы это называем «накупить чего-нибудь вкусненького», — сообщила Бородина.

Затем Бородина показала подписчикам, что она приготовила из приобретенных продуктов. Телеведущая пожарила картошку. Также она подала к столу соленые огурцы, селедку и овощи.

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магазинКсения Бородинапродукты питания
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