«Накупить чего-нибудь вкусненького»: Бородина показала свою продуктовую корзину

Фото: instagram.com/borodylia

Телеведущая Ксения Бородина показала пользователем Сети, какие продукты купила в магазине. Видео опубликовано в ee Instagram-stories.

Бородина пошла в магазин вместе со своей дочкой. Среди купленных продуктов оказались макароны, питьевой йогурт, печенье, селедка, шоколадные батончики, чипсы и поп-корн.

— Мы это называем «накупить чего-нибудь вкусненького», — сообщила Бородина.

Затем Бородина показала подписчикам, что она приготовила из приобретенных продуктов. Телеведущая пожарила картошку. Также она подала к столу соленые огурцы, селедку и овощи.

Читайте также: «Из больницы сбежала»: Бородина прошлась в шубе и тапочках по Москве