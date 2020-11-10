«Меня приглашали»: Бородина призналась, что отказалась участвовать в «Ледниковом периоде»

Фото: instagram.com/borodylia

Телеведущая Ксения Бородина призналась, что ее приглашали принять участие в проекте «Ледниковый период». Этим она поделилась в сториз на своей странице в социальной сети Instagram.

Звезда отметила, что не захотела участвовать в шоу.

— Меня приглашали. Мне было очень приятно, но нет. Я отказалась, — рассказала телеведущая.

Фото: instagram.com/borodylia

Отмечается, что переговоры велись в конце февраля — начале марта 2020 года. Бородиной писали представители хореографа Ильи Авербуха. Можно сделать вывод, что именно постановщик ледовых шоу хотел лично видеть телеведущую на проекте.

Ранее Ксения опровергла слухи об уходе из телепроекта «Дом-2».

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