Алена Водонаева рассказала, как сохранить красоту лица зимой

Фото: instagram.com/alenavodonaeva

Российская телеведущая Алена Водонаева, получившая известность после участия в проекте «Дом-2», поделилась косметическими советами с представительницами прекрасного пола в своем Instagram-аккаунте о том, как сохранить красоту лица даже в суровый зимний период. Кроме того, ведущая показала процесс нанесения специальной косметической маски на лицо.

— В зимний период у меня сохнет кожа. От обогревателей, холодов, да и вообще от нашего «замечательного» климата. Поэтому зимой, вся уходовая косметика, которую я использую дома – жирная. Крема, маски, эмульсии, сыворотки, масла. Еще вода. Ее, как вы и сами понимаете, надо пить много. Зимой это особенно сложно, — написала звезда в подписи под видео.

Кроме того, телеведущая не советует пить чай, потому как, по ее мнению, он наносит вред. Также Водонаева призналась, что никогда не пойдет на косметические процедуры к специалисту со «сделанным лицом», в связи с личными убеждениями ведущей. На ее взгляд, внешний облик напрямую связан со внутренним состоянием души, поэтому к выбору специалиста стоит подходить со всей серьезностью.

— У меня есть любимые клиники и косметологи, проверенные годами. Есть и новые, куда иду по рекомендациям и советам подруг, чтобы попробовать. И те, и другие я всегда отмечаю. Всегда делюсь, если мне нравится. Не стесняюсь и не боюсь своего возраста и изменений, — призналась Водонаева.

В заключение телеведущая заявила, что в тот момент, когда ее лицу потребуется более серьезное вмешательство для поддержания красоты, она никогда не ляжет под хирургический нож и не воспользуется филлерами (наполнителями для локальных инъекций, используемых в контурной пластике лица без хирургического вмешательства) и мезонитями (тонкие нити из биоматериала, который со временем самостоятельно рассасывается).

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