Фото: instagram.com/alenavodonaeva

Телеведущая Алена Водонаева перепутала антиперспиранты с антидепрессантами. Она неправильно поняла вопрос от одной из поклонниц в социальной сети Instagram.

Отмечается, что у экс-участницы «Дома-2» спросили, какие антиперспиранты она использует. Однако Водонаева подумала, что речь идет об антидепрессантах и ответила на этот вопрос.

— Ни разу не пробовала даже. И вам советую обойтись без них, — написала телеведущая.

Фото: instagram.com/alenavodonaeva/

Она также рассказала, что многие ее друзья сидят на антидепрессантах и не могут с них слезть. Поэтому звезда предложила и не начинать пить их. Блогер рекомендовала выпить валерьянки, если перенервничали.

При психологических проблемах она посоветовала обратиться за помощью к психологу.

Читайте также: Юрист встал на сторону Водонаевой в конфликте с водителем такси