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Юрист встал на сторону Водонаевой в конфликте с водителем такси
Фото: instagram.com/alenavodonaeva

Юрист встал на сторону Водонаевой в конфликте с водителем такси

Олег Сыров

Закон

Блогер и телеведущая Алена Водонаева, которая потребовала от таксиста надеть маску, действовала в рамках закона. Об этом «Вечерней Москве» заявил почетный адвокат России, доктор юридических наук Анатолий Пчелинцев.

Он напомнил, что в соответствии с распоряжением столичной мэрии ношение медицинских масок и перчаток обязательно при поездках в общественном транспорте.

— Федеральный закон о такси гласит, что такси — это общественный транспорт, который используется с целью перевозки пассажиров в указанный пункт назначения с оплатой по счетчику. За отсутствие масок и перчаток в общественном транспорте, при посещении магазинов и прочих мест общественного пребывания нарушители масочного режима могут быть оштрафованы на основании статьи 20.6.1 КоАП РФ, а также статьи 3.18.1 Кодекса Москвы об административных правонарушениях, — объяснил эксперт.

Требование со стороны пассажира к водителю такси надеть маску законно, сделал вывод Пчелинцев. Он отметил, что в связи с распоряжением Роспотребнадзора в России маски нужно будет также носить на парковках, в лифтах и местах массового пребывания людей.

Адвокат считает, что в законодательстве относительно масочного режима и возможных штрафов имеются спорные моменты. Однако, как подчеркнул собеседник «ВМ», ни у кого не должно быть сомнений по поводу необходимости использования средств индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом.

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законАлена Водонаевамасочный режим
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