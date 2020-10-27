Водонаева пожаловалась, что ее выгнали из такси

Фото: instagram.com/alenavodonaeva

Бывшая участница телевизионного реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева рассказала об инциденте в автомобиле такси, участницей которого ей пришлось стать.

В сториз в своем Instagram звезда опубликовала видеозапись разговора с водителем такси, который отказался надеть защитную маску, несмотря на настоятельные просьбы Водонаевой. Пассажирка указала, что такси является общественным транспортом, поэтому ношение масок в нем является обязательным в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Водитель заявил, что не носит маски, и высадил Водонаеву, предложив ей найти другую машину, в которой она сможет ехать «хоть в противогазе».

Возмущенная Водонаева обратилась к агрегатору такси, через который вызывала машину, с требованием разобраться в ситуации.

Ранее Алена Водонаева рассказала, как застряла головой в форточке автомобиля.

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