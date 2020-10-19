Водонаева рассказала, как застряла головой в форточке автомобиля

Фото: instagram.com/alenavodonaeva/

Российская телеведущая и блогер Алена Водонаева на своей станице в Instagram рассказала, как однажды зимой у нее застряла голова в форточке автомобиля УАЗ.

По ее словам, это произошло во время новогоднего корпоратива одного из телеканалов. Голова Водонаевой застряла в треугольной передней форточке. В таком положении она проехала на автомобиле около десяти минут.

— Просто нелепая ситуация. Таких у меня сотня, — призналась телеведущая.

Ранее бывший участник проекта «Дом-2» Рустам Солнцев поделился с поклонниками архивным фото Алены Водонаевой, на котором она позирует в нижнем белье.

Читайте также: Водонаева поздравила с днем рождения главного мужчину в своей жизни