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Водонаева рассказала, как застряла головой в форточке автомобиля
Фото: instagram.com/alenavodonaeva/

Водонаева рассказала, как застряла головой в форточке автомобиля

Кирилл Николаев

Звезды

Российская телеведущая и блогер Алена Водонаева на своей станице в Instagram рассказала, как однажды зимой у нее застряла голова в форточке автомобиля УАЗ.

По ее словам, это произошло во время новогоднего корпоратива одного из телеканалов. Голова Водонаевой застряла в треугольной передней форточке. В таком положении она проехала на автомобиле около десяти минут.

— Просто нелепая ситуация. Таких у меня сотня, — призналась телеведущая.

Ранее бывший участник проекта «Дом-2» Рустам Солнцев поделился с поклонниками архивным фото Алены Водонаевой, на котором она позирует в нижнем белье.

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