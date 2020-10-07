Водонаева поздравила с днем рождения главного мужчину в своей жизни

Фото: instagram.com/alenavodonaeva

Российская телеведущая и блогер Алена Водонаева заявила, что 7 октября для нее очень важный день.

— Сегодня родился без преувеличения главный мужчина в моей жизни. Тот, чье слово всегда будет последним, тот, кого я должна поблагодарить за все, что есть в моей жизни. Да что уж там, за то, что я вообще живу, — заявила Водонаева.



Она поздравила с днем рождения своего отца Юрия Водонаева.

В комментариях пользователи отметили, что в этот же день родился президент России Владимир Путин: «Всегда подозревал, что он ваш папа»; «Вот откуда у тебя, Алена, такие качества человеческие — от отца»; «Сначала подумала, что вы о Путине».

Водонаева оценила шутки и заявила, что видео стало дополнительным сюрпризом, а отца она поздравила лично. Видео появилось в Instagram.

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