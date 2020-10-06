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В Кремле рассказали о планах Путина на день рождения
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России 

В Кремле рассказали о планах Путина на день рождения

Кирилл Николаев

Общество

Президент Российской Федерации Владимир Путин в свой день рождения планирует более десятка международных телефонных разговоров. Об этом во вторник, 6 октября, сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

По его словам, телефонные разговоры запланированы на первую половину дня.

— А что касается остатка завтрашнего дня, ну, наверное, это будут и друзья, и родные, и близкие, как это традиционно бывает, — цитирует Пескова РИА Новости.

Напомним, что Путин отметит день рождения 7 октября.

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