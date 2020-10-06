В Кремле прокомментировали ситуацию с загрязнением у берегов Камчатки

Фото: 41.mchs.gov.ru / ГУ МЧС России по Камчатскому краю

В Кремле рассчитывают, что до конца недели ситуация с загрязнением у берегов Камчатки прояснится. Об этом во вторник, 6 октября, сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

По его словам, Владимиру Путину докладывают о сложившейся ситуации.

— Будем ожидать, что до конца этой недели что-то прояснится. Ну, очевидно, что требуется несколько дней для того, чтобы заборы проб воды и так далее взять, поэтому здесь нужно чуть-чуть набраться терпения, — цитирует Пескеова РИА Новости.

На днях местные серферы рассказали о плохом самочувствии после купания на Халактырском пляже. Также СМИ сообщали о массовой гибели животных на Камчатке. Трупы морских обитателей выбросило на берег.

По предварительным данным минприроды региона, речь идет о загрязнении морской воды нефтепродуктами. Природоохранная прокуратура начала проверку. Образцы песка, морской воды и части животных были отправлены в Москву на экспертизу. Генпрокуратура сообщила, что проконтролирует проверочные мероприятия.

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