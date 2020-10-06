Глава Камчатки назвал возможный источник загрязнения вод Тихого океана

Фото: kamgov.ru / Правительство Камчатского края

Установлением источника загрязнения воды и причины гибели морских животных на Камчатке занимается большая группа специалистов. Об этом рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов во вторник, 6 октября.

Он отметил, что установить отравляющее вещество оказалось очень трудно, так как есть только следы его воздействия.

— Самого вещества нигде мы пока ухватить не можем. Мы можем только предполагать, что могло так отразиться на экологии по тому, как выглядит бентос, организмы, выбросы и так далее, — сказал Солодов.

По его словам, все это является косвенными свидетельствами.

— Самый очевидный ответ, где может быть источник загрязнения, — это Козельский полигон ядохимикатов. Прямо сейчас там находится группа специалистов, снимает все пробы, анализирует целостность конструкций, проводит замеры, — заявил губернатор.

Также было поручено проверить два субъекта, которые могли оказать такое воздействие, — Камчатский водоканал и «Камчатскэнерго», сообщает РИА Новости.

На днях местные серферы рассказали о плохом самочувствии после купания на Халактырском пляже. Также СМИ сообщали о массовой гибели животных на Камчатке. Трупы морских обитателей выбросило на берег.

По предварительным данным минприроды региона, речь идет о загрязнении морской воды нефтепродуктами. Природоохранная прокуратура начала проверку. Образцы песка, морской воды и части животных были отправлены в Москву на экспертизу. Генпрокуратура сообщила, что проконтролирует проверочные мероприятия.

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