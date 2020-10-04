Генпрокуратура проконтролирует проверку сведений о загрязнении на Камчатке

Фото: АГН «Москва»

Генеральная прокуратура Российской Федерации проконтролирует проверку информации о загрязнении вод в Камчатском крае. Об этом сообщил представитель ведомства Андрей Иванов в воскресенье, 4 октября.

По его словам, прокуратура держит на контроле проверочные мероприятия, которые были организованы в районе Халактырского пляжа.

— В связи с дополнительной информацией о выявлении загрязненных участков территория проверки расширена: проверочные мероприятия проводятся в бухтах Большой и Малой Лагерной и бухте Бабья, — уточнил Иванов.

Он добавил, что при наличии оснований будут приняты меры. В частности, может быть дана уголовно-процессуальная оценка действиям людей, которые причастны к загрязнению вод, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что местные серферы сообщили об изменении цвета воды на Халактырском пляже. По их словам, после купания у них по непонятным причинам опухли глаза и появилось раздражение на коже. Также СМИ сообщали о массовой гибели животных на Камчатке. Трупы морских обитателей выбросило на берег. По данным минприроды региона, предварительно речь идет о загрязнении морской воды нефтепродуктами. Природоохранная прокуратура начала проверку. Образцы песка, морской воды и части животных были отправлены в Москву на экспертизу.

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