Бастрыкин поручил доложить о ситуации с загрязнением воды на Камчатке

Фото: facebook.com / Следственный комитет Российской Федерации

Председатель Следственного комитета РФ поручил руководителю следственного управления СК России по Камчатскому краю доложить о ходе проведения проверки по факту массовой гибели морских животных в акватории Тихого океана. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко в субботу, 3 октября.

Отмечается, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В частности, был организован осмотр указанных территорий. Также специалисты взяли пробы морской воды, атмосферного воздуха и песка. По результатам исследований и проверки будет принято процессуальное решение, сообщается на сайте СК.

Ранее местные серферы сообщили об изменении цвета воды на Халактырском пляже. По их словам, после купания у них по непонятным причинам опухли глаза и появилось раздражение на коже. Также СМИ сообщали о массовой гибели животных на Камчатке. Трупы морских обитателей выбросило на берег. По данным Минприроды региона, предварительно речь идет о загрязнении морской воды нефтепродуктами. Природоохранная прокуратура начала проверку.

Комитет Совета Федерации по аграрной политике и природопользованию взял на контроль ситуацию с гибелью морских животных на Камчатке. Как уточнил в комментарии РИА Новости глава комитета Алексей Майоров, обращения будут направлены в Росприроднадзор, Генпрокуратуру и в природоохранную прокуратуру.

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