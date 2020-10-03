Губернатор Камчатки заявил, что планирует объехать побережья с загрязненной водой

Фото: instagram.com/vv_solodov

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что планирует объехать Халактырский пляж и бухту Лагерная, где загрязнена вода. По его словам, сейчас все ответственные службы занимаются изучением произошедшего.

— Ежедневно берутся анализы проб, но пока ситуация противоречивая, — пояснил Солодов в видеообращении на своей странице в соцсети Instagram.

Он также пригласил СМИ, блогеров, экологов, серферов и всех небезразличных людей к этой проблеме принять участие в объезде.

Ранее местные серферы сообщили об изменении цвета воды на Халактырском пляже. По их словам, после купания у них по непонятным причинам опухли глаза и появилось раздражение на коже. Также СМИ сообщали о массовой гибели животных на Камчатке. Трупы морских обитателей выбросило на берег. По данным Минприроды региона, предварительно речь идет о загрязнении морской воды нефтепродуктами. Природоохранная прокуратура начала проверку.

Комитет Совета Федерации по аграрной политике и природопользованию взял на контроль ситуацию с гибелью морских животных на Камчатке. Как уточнил в комментарии РИА Новости глава комитета Алексей Майоров, обращения будут направлены в Росприроднадзор, Генпрокуратуру и в природоохранную прокуратуру.

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