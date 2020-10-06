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«Некие странности»: необычные отложения нашли в реке Налычева на Камчатке
Фото: 41.mchs.gov.ru / ГУ МЧС России по Камчатскому краю

«Некие странности»: необычные отложения нашли в реке Налычева на Камчатке

Виктория Родимкина

Происшествия

В реке Налычева и ее правом притоке специалисты Камчатского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО) нашли необычные изменения в акватории.

По их словам, на дне реки обнаружены необычные отложения, зафиксированы также пена по берегам и ненормальный цвет воды.

— Есть некие странности, — сказал временно исполняющий обязанности главы КамчатНИРО Александр Варкентин

Он отметил, что образцы были взяты из грунта и воды. Один из них передали в Следственный комитет, другие отдали в в Тихоокеанский филиал ВНИРО во Владивостоке.

По словам специалиста, без результатов анализов невозможно сделать однозначные выводы о факторах, которые привели к загрязнению такого масштаба, сообщает РИА Новости.

На днях местные серферы рассказали о плохом самочувствии после купания на Халактырском пляже. Также СМИ сообщали о массовой гибели животных на Камчатке. Трупы морских обитателей выбросило на берег.

По предварительным данным минприроды региона, речь идет о загрязнении морской воды нефтепродуктами. Природоохранная прокуратура начала проверку. Образцы песка, морской воды и части животных были отправлены в Москву на экспертизу. Генпрокуратура сообщила, что проконтролирует проверочные мероприятия.

Читайте также: РАН поможет в изучении загрязненного побережья на Камчатке

загрязнение водыисследованиеКамчатский край
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