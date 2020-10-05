РАН поможет в изучении загрязненного побережья на Камчатке

Фото: 41.mchs.gov.ru / ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Два института Российской академии наук займутся изучением проб, взятых в районе загрязнения на полуострове Камчатка. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщили в пресс-службе Минприроды.

Вице-президент РАН Андрей Андрианов отметил, что исследование проведут, чтобы найти какие-либо токсины природного происхождения, которые могли вызвать массовую гибель гидробионтов. Он уточнил, что пробы уже доставили в столицу, на данный момент они находятся в Роспотребнадзоре.

По словам Андрианова, району загрязнения на Камчатке принадлежат самые высокие показатели по числу токсинов, которые выделяются водорослями. Он подчеркнул, что токсины оказывают влияние на теплокровных животных, передает Интерфакс.

На днях местные серферы рассказали о плохом самочувствии после купания на Халактырском пляже. Также СМИ сообщали о массовой гибели животных на Камчатке. Трупы морских обитателей выбросило на берег.

По предварительным данным минприроды региона, речь идет о загрязнении морской воды нефтепродуктами. Природоохранная прокуратура начала проверку. Образцы песка, морской воды и части животных были отправлены в Москву на экспертизу. Генпрокуратура сообщила, что проконтролирует проверочные мероприятия.

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РАН изучит пробы, доставленные из района загрязнения на Камчатке* Ученые предположили, что к гибели животных могли привести токсины от водорослей