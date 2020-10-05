Глава Роспотребнадзора рассказала о мощности гамма-излучения в воде с Камчатки
Превышения дозы гамма-излучения в пробах воды с Камчатки нет. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время совещания под руководством вице-премьера Юрия Трутнева в понедельник, 5 октября.
В обсуждении также принимают участие Росприроднадзор, ученые и экологи. По словам Поповой, в учреждениях ведомства проводится исследование на нефтепродукты, на азотную группу, на все металлы и другие вредные вещества.
— Мощность дозы гамма-излучения, сразу могу сказать, здесь превышения нет, — передает слова главы Роспотребнадзора РИА Новости.
Ранее губернатор Камчатского края назвал вероятные причины загрязнения морской воды.
На днях местные серферы рассказали о плохом самочувствии после купания на Халактырском пляже. Также СМИ сообщали о массовой гибели животных на Камчатке. Трупы морских обитателей выбросило на берег.
По предварительным данным минприроды региона, речь идет о загрязнении морской воды нефтепродуктами. Природоохранная прокуратура начала проверку. Образцы песка, морской воды и части животных были отправлены в Москву на экспертизу. Генпрокуратура сообщила, что проконтролирует проверочные мероприятия.
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