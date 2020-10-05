Глава Роспотребнадзора рассказала о мощности гамма-излучения в воде с Камчатки

Фото: 41.mchs.gov.ru / ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Превышения дозы гамма-излучения в пробах воды с Камчатки нет. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время совещания под руководством вице-премьера Юрия Трутнева в понедельник, 5 октября.

В обсуждении также принимают участие Росприроднадзор, ученые и экологи. По словам Поповой, в учреждениях ведомства проводится исследование на нефтепродукты, на азотную группу, на все металлы и другие вредные вещества.

— Мощность дозы гамма-излучения, сразу могу сказать, здесь превышения нет, — передает слова главы Роспотребнадзора РИА Новости.

Ранее губернатор Камчатского края назвал вероятные причины загрязнения морской воды.

На днях местные серферы рассказали о плохом самочувствии после купания на Халактырском пляже. Также СМИ сообщали о массовой гибели животных на Камчатке. Трупы морских обитателей выбросило на берег.

По предварительным данным минприроды региона, речь идет о загрязнении морской воды нефтепродуктами. Природоохранная прокуратура начала проверку. Образцы песка, морской воды и части животных были отправлены в Москву на экспертизу. Генпрокуратура сообщила, что проконтролирует проверочные мероприятия.

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