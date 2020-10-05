Глава Минприроды прокомментировал ситуацию на Камчатке

Фото: 41.mchs.gov.ru / ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Произошедшее на Камчатке, вероятно, вызвано не причинами техногенного характера, поскольку анализы не подтверждают наличие нефтепродуктов в воде или на суше. Соответствующее заявление сделал министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин в понедельник, 5 октября.

Он отметил, что более подробная информация появится позднее. В настоящее время в Москву уже доставили часть анализов. Кобылкин добавил, что говорить об ущербе, пока не установлены причины, преждевременно, передает ТАСС.

Ранее губернатор Камчатского края назвал вероятные причины загрязнения морской воды.

На днях местные серферы рассказали о плохом самочувствии после купания на Халактырском пляже. Также СМИ сообщали о массовой гибели животных на Камчатке. Трупы морских обитателей выбросило на берег.

По предварительным данным минприроды региона, речь идет о загрязнении морской воды нефтепродуктами. Природоохранная прокуратура начала проверку. Образцы песка, морской воды и части животных были отправлены в Москву на экспертизу. Генпрокуратура сообщила, что проконтролирует проверочные мероприятия.

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